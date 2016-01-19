Користувачі масово скаржаться на збій роботи Twitter
10:59, 19 січня 2016Наука та IT
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Користувачі масово скаржаться на збій роботи сервісу мікроблогів Twitter. При спробі зайти на сайт видається повідомлення про несправності сайту.
Твіттер дав збій
Користувачі повідомляють, що мобільний додаток також не працює.
Збій стався приблизно о 10.20 за київським часом. Офіційних коментарів представників сервісу поки немає. Неясні і причини збою.
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На несправність соціальної мережі скаржаться користувачі як в Україні, так і Росії.
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