Користувачі масово скаржаться на збій роботи Twitter

10:59, 19 січня 2016
Наука та IT
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Користувачі масово скаржаться на збій роботи сервісу мікроблогів Twitter. При спробі зайти на сайт видається повідомлення про несправності сайту.

Твиттер дал сбой

Користувачі повідомляють, що мобільний додаток також не працює.

Збій стався приблизно о 10.20 за київським часом. Офіційних коментарів представників сервісу поки немає. Неясні і причини збою.

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На несправність соціальної мережі скаржаться користувачі як в Україні, так і Росії.

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