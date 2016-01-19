Користувачі масово скаржаться на збій роботи Twitter

Користувачі повідомляють, що мобільний додаток також не працює.

Збій стався приблизно о 10.20 за київським часом. Офіційних коментарів представників сервісу поки немає. Неясні і причини збою.

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На несправність соціальної мережі скаржаться користувачі як в Україні, так і Росії.