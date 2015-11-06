Вчені пояснили масові вимирання в історії Землі дефіцитом мінералів

03:31, 06 листопада 2015
Наука та IT
508 0

Недолік ключових мікроелементів в океанах планети є важливою і раніше невідомою причиною масових вимирань — глобальних катастроф в історії Землі, що супроводжувалися зникненням тисяч видів.

newscientist.com

Стаття з цією гіпотезою в журналі Gondwana Research, а коротко про неї повідомляє New Scientist, передає Лента.ру.

В історії Землі відомі п'ять масових вимирань: ордовиксько-силурійське, девонське, пермське, або велике, тріасове і крейдо-палеогенове. Останнє (погубило динозаврів), а також велике зазвичай пояснюють катастрофами абіотичного характеру: падінням чіксулубського метеориту і потужними виверженнями вулканів. Проте в інших трьох такої очевидної катастрофічної причини немає.

Читайте такожХокінг прогнозує вимирання людства в найближчі 1000 років

Джон Лонг з австралійського Університету Фліндерса звернув увагу, що періоди високої концентрації мікроелементів (цинку, міді, марганцю і селену) у морській воді збігаються з епохами високого біорізноманіття — кембрійским вибухом, наприклад. Більш того, дефіцит цих елементів збігається з масовими вимираннями. Так, вміст селену в морській воді падав (на два порядки порівняно з нинішнім рівнем) як раз в кінці ордовику, девону і тріасу. Селену стало менше, ніж потрібно для виживання океанічної фауни, вважають вчені.

Залишається неясним, від чого залежить коливання вмісту мікроелементів у морській воді. Одна з теорій вказує на концентрацію кисню в атмосфері: чим більше його, тим більше мінералів окислюється на суші і потім потрапляє в океан. Дефіцит кисню, відповідно, дає зворотні результати. Або ж головним чинником є тектонічна активність: чим більш інтенсивно зсуваються тектонічні плити, тим більше багатих мінералами відкладень потрапляє в океан, і навпаки.

Читайте такожЖиття на Землі виявилося на 300 мільйонів років старшим, ніж вважалося раніше

Нову гіпотезу нелегко буде перевірити: зазвичай виснаження запасів селену починалося за кілька мільйонів років до масових вимирань. Точну хронологію цих катастрофічних подій вченим ще належить встановити.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter