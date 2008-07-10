АМК порушив справу проти «Воля-Кабель»

Антимонопольний комітет України ухвалив рішення про порушення справи проти «Воля-Кабель» за ознаками монопольного становища.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції перший заступник голови АМК Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО.

«Сьогодні вранці ухвалили порушити справу проти ЗАТ "Воля-Кабель». Нам стало відомо, що надходять численні скарги киян, що їх примушують переходити з аналогового на цифрове мовлення», - сказав О.МЕЛЬНИЧЕНКО.

За його словами, “Воля-Кабель” має в своєму пакеті послуг соціальний пакет аналогового мовлення «Україна», який коштує 18 грн. Натомість пакет цифрового мовлення коштує 22 грн., але киянам потрібно заплатити ще 299 грн. за декодер, а якщо немає можливості придбати, його потрібно орендувати й платити 6,90 грн. за кожен декодер, якщо їх кілька, або 9,90 грн. – якщо йдеться про оренду одного декодера.

«Нам здалося, що підвищення тарифу до 27,90 грн. є суттєвим порушенням прав споживачів, - сказав О.МЕЛЬНИЧЕНКО.

«Ми говоримо про те, що ЗАТ «Воля-Кабель» у рамках власних мереж має ознаки монополії. Рішення ми ухвалюватимемо після завершення розслідування, але ознаки монопольного становища очевидні”, - зазначив він.

О.МЕЛЬНИЧЕНКО також заявив, що АМК підтримує перехід з аналогового на цифрове мовлення, але його турбує, «чому Нацрада (з питань телебачення і радіомовлення) дозволила “Воля-Кабель” перехід до 1 лютого 2009 року?”. (Нацрада рішенням від 3 жовтня 2007 р. дозволила «Воля-Кабель» поступовий перехід з аналогового способу поширення телепрограм на цифровий до 1 лютого 2009 року. Тим часом міжнародною угодою, до якої приєдналася Україна (розп. Кабміну від 30.11.2006 р. «Про схвалення концепції державної програми впровадження цифрового телерадіомовлення») було визначено перехід від аналогового до цифрового стандарту поширення програм до 2015 року - УНІАН).

Штраф для “Воля-Кабель”, сказав О.МЕЛЬНИЧЕНКО, якщо буде доведено порушення компанією, може становити до 10% її річної виручки. Він додав, що АМК накладає такі штрафи у виняткових випадках, тільки коли суб`єкт господарювання не йде на співпрацю з комітетом і не повертає споживачам «неправомірно забране».

Крім того, О.МЕЛЬНИЧЕНКО повідомив, що АМК звернувся з листом до мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з проханням максимально поширити інформацію про діяльність «Київтелесервісу». Так, за його словами, “Київтелесервіс” встановлює колективні антени на будинках за умови, що 50% жителів будинку підтримують це, і таким чином надає дешевшу послугу з прийому телепрограм.