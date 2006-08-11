Новий Saab 9-5 отримає риси Aero X (фото)

Saab 9-5 нового покоління, який змінить наступного року попередню модель, успадкує багато рис від концепту Aero X, який став зіркою березневого автосалону в Женеві. Глибоко посаджені головні фари, масивна решітка, величезні повітрозабірники формують агресивний вигляд передньої частини кузова. Стрімкі лінії обводів доповнюються завищеною лінією вікон і традиційною для Saab задньою стійкою у формі хокейної ключки. Ззаду від Aero X у нового 9-5 з`явилися вузькі задні ліхтарі, що поєднуються з потужним чорним бампером спортивного стилю. У серійній моделі також залишаться диски з легких сплавів зі спицями у формі лопастей гвинта – як і в концепт-карі, це нагадування про авіаційні досягнення Saab.

Новый Saab 9-5 побудують на платформі Epsilon 2, що зробить його дещо більшим ніж попереднє покоління; особливості цього шасі дозволять випускати машини і з переднім, і з повним приводом. Прем`єра новинки відбудеться на початку 2007 року на одному з найбільших автосалонів. Очікується, що новий 9-5 коштуватиме приблизно 42 000 доларів.

Autonews.ru