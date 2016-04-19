Вчені з'ясували, що чекає на сусідні з Чумацьким Шляхом карликові галактики

Присвячений дослідженню препринт астрофізики з Чилі, Бразилії і Італії опублікували на сайті arXiv.org, передає Лента.ру.

У статті, присвяченій дослідженню Великої і Малої Магелланових хмар, вчені поставили під сумнів класичний сценарій еволюції близьких до Чумацького Шляху карликових галактик, згідно з яким вони роздільності поглинуться Чумацьким Шляхом. Раніше вченим було відомо, що близько п'яти відсотків зірок ВМХ обертаються в тому ж напрямку, що і світила в ММХ.

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Свої висновки вчені засновують на нещодавно отриманих даних по металічності (утриманню в зірках елементів важче гелію) і віком світил ММХ і ВМХ, які збільшили раніше відому вибірку. Зокрема, астрофізики розрахували ці параметри для розсіяного скупчення NGC 152, розташованого в ММО та прийнятого у дослідженні за еталонне.

Вік і градієнт металічності NGC 152 рівні 2,6±0,6 мільярда років і -0,19±0,09 відповідно. Ці дані сумісні з моделями, що допускають поступове поглинання важкою галактикою (ВМХ) більш легкої (ММХ). Одним з останніх артефактів такого розвитку подій є існування скупчення Brück 6, вік якого становить 130±40 мільйонів років. ММХ знаходиться на відстані 200 тисяч світлових років від Землі, а БМО — 160 тисяч. Зоряні скупчення в сім і десять мільярдів разів важче Сонця відповідно. Через приблизно чотири мільярди років галактики стануть частиною Чумацького Шляху, а через п'ять мільярдів років їх поглине Андромеда, яка в сотні мільярдів разів важча за світило.

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