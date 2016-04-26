Вчені оцінили кількість інформації, яка отримується зі Всесвіту

Присвячений дослідженню препринт автори опублікували на сайті arXiv.org, передає Lenta.ru.

Вчені у своїй роботі оцінили відношення кількості отриманої в спостереженнях космічного простору інформації до шуму. При цьому шум вважався гаусовим, а кількість інформації, яка вилучається в одиницю часу, незмінною (з точністю до невеликого множника).

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Оцінка відношення корисного сигналу (корисної інформації) до шуму (непотрібної інформації), отримана вченими, не перевищує десяти сьомого ступеня. Оцінка отримана з точністю до множника, що не змінює порядок оцінки.

На думку вчених, найближчим часом кількість отриманої при астрономічних спостереженнях інформації не зросте. Тенденція може змінитися у бік невеликого збільшення, як зазначають астрономи, тільки в дуже віддаленому майбутньому.