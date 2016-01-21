Астрономи заявили про існування дев'ятої планети в Сонячній системі

Як передає Газета.ру, вчені опублікували результати роботи в журналі The Astronomical Journal, а докладніше про відкриття повідомляє журнал Science.

Планета знайдена шляхом математичного аналізу збурень, яким піддаються безліч крижаних тіл з так званого Поясу Койпера - величезної області простору за орбітою Плутона, в якій обертаються мільярди тіл.

Розрахунки показали, що планета обертається навколо Сонця на відстані 20 орбіт Нептуна, маса її в 10 разів більше маси Землі. У силу такої віддаленості від Сонця планета не видно і робить повний оберт навколо Сонця за 10-20 тис. років.

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«Хоча спочатку ми скептично ставилися до того, що ця планета може існувати. У міру того як ми продовжували досліджувати її орбіту, ми ставали дедалі більше впевнені в тому, що вона там дійсно є», - сказав Батигін.

Раніше повідомлялося, що в січні 2016 року жителі Північної півкулі, зможуть спостерігати ряд цікавих астрономічних подій. Зокрема, Земля пройде на мінімальній відстані від Сонця, а Венера зблизиться на небосхилі з Сатурном, в телескопи можна буде спостерігати комету Каталіна, а неозброєним оком - метеорний потік Квадрантиди.

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31 січня Меркурій, Венера, Сатурн, Марс і Юпітер утворюють з Місяцем, котрий приєднається до них, парад всіх яскравих планет Сонячної системи.