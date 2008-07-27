У Великій Британії авіапасажирів зобов'яжуть здавати відбитки пальців

Британські власті введуть обов`язковий дактилоскопічний контроль авіапасажирів, - повідомляє сьогодні таблоїд Mail on Sunday. «Мільйони пасажирів, які вилітають з британських аеропортів, з наступного року здаватимуть відбитки пальців, згідно з новими планами уряду у боротьбі з тероризмомновим, які поки викликають багато питань », - пише видання. На пунктах прикордонного контролю будуть встановлені спеціальні апарати, які зможуть прочитувати відбитки пальців з руки пасажира. Біля виходу на посадку в літак пасажир знову буде повинен пройти дактилоскопію для підтвердження своєї особи. Відбитки зберігатимуться в комп`ютері протягом доби, а потім знищуватимуться.

РСН