Археологи знайшли могилу Арістотеля

Могила знаходиться на півострові Халкідіки, неподалік від селища Олімпіада. Про це на конференції "Арістотель – 2400 років" розповів грецький археолог Костас Сісмандіс.

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Поховання знаходиться на схилі північних околиць міста Стагіра, де і народився Арістотель, повідомляє грецька телерадіокомпанія ERT, яку цитує "Дождь".

"Ми знайшли могилу, знайшли вівтар, який згадувався в древніх писаннях. Шлях, що веде до поховання, знаходиться недалеко від стародавнього міста Агора", — пояснив він.

Також відзначається, що могилу, про яку говорить Сісмандіс, знайшли ще в 1996 році, проте тоді факт того, що вона належить саме Арістотелю, не підтверджували.

Як відомо, давньогрецький філософ Аристотель помер у 322 році до нашої ери. Він був учнем Платона, виховував Олександра Македонського. Створив всебічну систему філософії, яка охопила соціологію, логіку, фізику. Вважається одним з найвпливовіших давньогрецьких філософів.