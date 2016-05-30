NASA показало детальне відео Плутона

Знімки були зроблені фотокамерою LORRI при прольоті New Horizons над поверхнею карликової планети 14 липня 2015 року, передає Lenta.ru. Зонд зміг побачити вузьку (75-90 км) смугу поверхні. На відстані 15 850 км LORRI домоглася роздільної здатності 80 м на піксель.

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Основним завданням програми New Horizons є вивчення карликової планети Плутон і її супутника Харона. Наукове обладнання, встановлене на станції, зібрало дані про склад атмосфери і будову поверхні Плутона, а також його взаємодії з Хароном.