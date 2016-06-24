Компанія Boston Dynamics представила "робота-жирафа" (відео)
Компанія Boston Dynamics показала свою нову розробку. Вона стала зменшеним варіантом створеного компанією чотириногого робота Spot.
Головна функціональна відмінність нового пристрою від материнської моделі полягає в тому, що його можна оснастити довгої "шиєю"-маніпулятором, повідомляє N+1.
Новий робот SpotMini має повністю електричні приводи (без гідравліки). Модель важить 25 кілограмів, з маніпулятором - близько 30 кілограмів. Одного заряду батареї вистачає приблизно на півтори години.
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У робота є різні датчики, у тому числі камери, гіроскоп і пропріоцептивні сенсори в кінцівках
За словами розробників, SpotMini може виконувати деякі завдання самостійно, але для складних дій звертається за порадою до людини.
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