Компанія Boston Dynamics представила "робота-жирафа" (відео)

Головна функціональна відмінність нового пристрою від материнської моделі полягає в тому, що його можна оснастити довгої "шиєю"-маніпулятором, повідомляє N+1.

Новий робот SpotMini має повністю електричні приводи (без гідравліки). Модель важить 25 кілограмів, з маніпулятором - близько 30 кілограмів. Одного заряду батареї вистачає приблизно на півтори години.

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У робота є різні датчики, у тому числі камери, гіроскоп і пропріоцептивні сенсори в кінцівках

За словами розробників, SpotMini може виконувати деякі завдання самостійно, але для складних дій звертається за порадою до людини.

Нагадаємо, робот-чернець проповідує в одному з буддистських храмів. За задумом ентузіастів керований робот вчить сенсу життя. На грудях у фігурки сенсорний екран, де демонструються різного роду інформаційні повідомлення або відповіді на запитання. "Поговорити" з роботом може будь-який бажаючий.