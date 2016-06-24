На Нептуні виявили нову темну пляму

Подібні явища були помічені у 1989 і 1994 роках, але ця пляма - перша, знайдена в 21 столітті, йдеться на офіційному сайті телескопа.

Повідомляється, що міжнародна група астрономів повідомила про відкриття 17 травня в Центральному Бюро астрономічних телеграм.

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У липні 2015 року на Непутні вже були помічені подібні хмари. Вчені припускають, що вони можуть бути супутниками темного вихору, що утворився на планеті.

Астрономи сподіваються зрозуміти, як подібні хмари з'являються, що контролює їхній рух, як відбувається їхня взаємодія з навколишнім середовищем, і як вони розсіюються.

Як повідомляє N+1, вихор розташовується на 46 градусах південної широти і тягнеться щонайменше на 14 градусів дуги. Це відповідає діаметру об'єкта трохи більше чотирьох тисяч кілометрів - у три рази менше, ніж діаметр Землі.

Нагадаємо, за допомогою марсохода Curiosity на поверхні Марса знайшли найпоширеніший на Землі мінерал тридимит.