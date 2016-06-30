Складну поверхню Меркурія пояснили за допомогою метеоритів

Робота вчених була представлена на конференції Goldschmidt в Японії, повідомляє N+1.

Остання місія MESSENGER показала, що поверхня Меркурія має неоднорідну структуру, але її можна розділити на два регіони.

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Одна частина планети - це Північні вулканічні рівнини віком від 3,7 до 3,8 млрд років. Інша частина трохи старша і складається з місцевості, що вкрита кратерами, і рівнин між ними, чий вік оцінюється в 4-4,2 млрд років.

Старий регіон містив раніше незрозумілі освіти, в тому числі і велику "пляму", багату на магній. Вона займає майже 15% території планети.

Фахівці з NASA провели експерименти, які допомогли пояснити більшу частину хімічного складу поверхні планети. Вони симулювали умови, які були на молодому Меркурії. За однією з гіпотез, початкове відношення маси металів до маси силікатних порід було близьким до того, яке спостерігається у хондритів. Тому дослідники розглянули такий же хімічний склад, який спостерігається у енстатитових хондритів і подивилися, як на нього будуть впливати різні температури і тиск, які спостерігаються в мантії Меркурія.

"Тиск був високим, до п'яти гігапаскалів (це в 50 тисяч разів більше атмосферного тиску Землі), - у таких умовах формуються алмази. Цей тиск спостерігається на межі мантії і ядра всередині Меркурія", - повідомив один з дослідників.

У результаті вчені побачили, що зміна тиску і температури може породити різноманітні матеріали на поверхні планети. Астрофізики визначили, що більш старі регіони сформувалися в результаті плавлення матеріалу в умовах високого тиску біля кордону між мантією і ядром. Більш молоді області планети зародилися ближче до поверхні.

Крім того, дослідники прийшли до висновку, що енстатитові хондрити могли бути "будівельними блоками" Меркурія, бо в них спостерігається подібний високий вміст сірки.

На сьогоднішній день передбачається, що Меркурій має рідке залізно-нікелеве ядро радіусом 1800-1900 км, що містить близько 60% маси планети. Воно також складає 3/4 його діаметра, що можна порівняти з розміром Місяця, і концентрація заліза в ньому вище, ніж у будь-якої іншої планети. Вчені пояснюють це тим, що раніше він мав таке ж співвідношення металу і силікатів, як у звичайному метеориті, і мав маси в 2,25 рази більше, ніж зараз. Однак потім він зіткнувся з планетоподібним тілом і через удар від планети відокремилася більша частина первинної кори і мантії.

Нагадаємо, астрофізики з Інституту імені Карла Сагана з'ясували, чи можуть навколо старіючих зірок обертатися планети, придатні для існування живих організмів.