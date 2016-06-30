Kyiv Smart City презентував сервіс для контролю легальності розміщення зовнішньої реклами у столиці

Про на прес-конференції повідомив керівник проекту Kyiv Smart City Юрій Назаров.

«Ми зробили проект спільно з нашими партнерами з Open ADV, який надає інформацію про рекламні площі у столиці», - сказав він.

Присутній на прес-конференції співзасновник Open ADV Олександр Пліва зазначив, що у сфері зовнішньої реклами є три проблеми: невдоволення жителів столиці її кількістю, складність при отриманні бізнесом дозвільних документів у столичної влади і пов'язане з цим недовіра всіх учасників ринку один до одного.

За його словами, сервіс вміщує інформацію про зовнішню рекламу, яка розміщена легально, можливість залишати електронні звернення, електронний дозвільний центр, що дозволяє бізнесу отримати необхідні документи для розміщення реклами.

«Наш проект дозволяє громадянам впливати на зовнішній вигляд міста (через скарги і пропозиції в електронному вигляді, на які влада зобов'язана відповісти – УНІАН) і контролювати здійснення платежів за рекламу в бюджет. Бізнес отримує простоту оформлення дозвільних документів... Міська влада отримує безкоштовний електронний сервіс, який дозволяє контролювати цю проблемну сферу», - зазначив Пліва.

Як повідомляв УНІАН, оператори зовнішньої реклами України вважають за необхідне внести зміни в закон про рекламу, зокрема ту його частину, яка регламентує діяльність операторів зовнішньої реклами, і на законодавчому рівні встановити терміни видачі дозвільних документів, схеми розміщення рекламних конструкцій у містах, перелік заборон на видачу дозволів, а також поняття демонтажу рекламних конструкцій.

Асоціація зовнішньої реклами України у березні пропонувала за свій рахунок розробити і реалізувати в Києві схему розміщення рекламних конструкцій, що передбачає скорочення кількості рекламних площин до 2020 року на 30%.