Microsoft додала об'єм фотографіям

Microsoft відкрила для всіх охочих сервіс Photosynth, який дозволяє створити на основі фотоальбому тривимірну сцену. У просторі, що складається з фотографій, можна вільно пересуватися.

Наразі на Photosynt можна подивитися чужі альбоми і завантажити свої. Для формування докладної сцени достатньо двох-трьохсот знімків, що дозволяє використовувати технологію фотолюбителям, зокрема, туристам. Крім того, на сайт викладені комплекти фотографій National Geographic, що включають альбоми "Стоунхендж", "Тадж-махал" та ін.

Щоб переглядати тривимірні фотопростори, необхідно викачати спеціальну програму, яка дозволяє Photosynth працювати в браузері користувача. Поки що технологія доступна тільки користувачам Windows. Власники Mac можуть використовувати Photosynth, якщо встановили Windows за допомогою технології Bootcamp. Для роботи Photosynth необхідні мінімум 256 мегабайт пам`яті і відеокарта, підтримуюча DIRECTX 7.

Вперше про Microsoft роботу над Photosynth стало відомо наприкінці 2006 року. Проект розробляли більш ніж двадцять співробітників корпорації. Поки що невідомо, чи зробить Microsoft з Photosynth комерційний продукт.

Лента.ру