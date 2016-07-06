Китай у серпні запустить супутник для проведення експерименту з квантової телепортації

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на видання South China Morning Post.

Запуск апарату буде здійснено за допомогою ракети-носія Long March 2D з найбільшого космодрому країни Цзюцюань, розташованого в автономному районі Внутрішня Монголія. За допомогою супутника вчені планують провести низку квантових експериментів.

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Одним із найбільш амбітних серед них вважається досвід щодо здійснення квантової телепортації між землею і космосом на відстань більше 1,2 тисячі кілометрів станціями в Делінхе і в Ліцзяні (або Наньшані). З цією метою вже побудована наземна лінія зв'язку довжиною близько тисячі кілометрів.

На першому етапі дослідів вчені збираються перевірити надійність криптографічного зв'язку між Пекіном і Віднем, посередником в якій виступить навколоземний супутник. На другому етапі вчені через супутник здійснять квантову телепортацію фотонів між станціями в Делінхе і в Ліцзяні (або Наньшані). Відстань між цими пунктами перевищує 1,2 тисячі кілометрів.

У плани китайських вчених входять досліди по передачі сигналів між Місяцем і Землею. Додатками досліджуваної технології є захист даних і інтереси військових. Раніше Китай планував запуск супутника на червень 2016 року. У Росії також очікують впровадження технологій квантової телепортації.

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Остання являє собою передачу квантового стану частинки на відстань. Для цього використовується рознесена пара зчеплених (заплутаних) часток: згідно квантової механіки, навіть при віддаленні таких частинок одна від одної вони зберігають інформацію про стан свого партнера.

Раніше УНІАН повідомляв, що китайські вчені влітку 2016 року проведуть перший у світі експеримент по здійсненню квантової телепортації на відстань понад 1200 кілометрів.