Американські вчені розробили новий спосіб злому смартфонів через YouTube (відео)

Про це повідомляє "Газета.Ru" із посиланням на портал ZDNet.

За словами вчених, щоб піддати пристрій злому, власник гаджета має лише дивитися ролики на YouTube.

Дослідники також підкреслили, що злом може статися і «ззовні» - при перегляді відеороликів на YouTube на будь-якому сусідньому пристрої, наприклад, ноутбук, ПК, смарт-ТВ команди можуть бути спрямовані на девайс, після чого він буде зламаний.

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Зазначається, що подібний спосіб злому дозволить хакерам завантажити на мобільний пристрій шкідливе ПЗ або підробити параметри конфігурації.