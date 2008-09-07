Шанувальника файлообміну покарають за форматований вінчестер

Суд визнав Джеффрі Говелла (Jeffery Howell) винним в навмисному знищенні доказів причетності до розповсюдження музичних файлів, повідомляє Лента.ру з посиланням на Ars Technica. Оскільки це було зроблено навмисно, покарання буде тяжким.

Після того, як Говелл одержав повідомлення про судовий позов до нього з боку асоціації звукозаписувальних компаній США (RIAA), він вирішив поформатувати жорсткий диск. В результаті з нього зникли як файли, в незаконному поширенні яких звинувачувався Говелл, так і сам клієнт для роботи у файлообмінній мережі.

RIAA звинувачує Джеффрі Говелла в тому, що він викладав у файлоообмінну мережу KaZaA музичні файли, не одержавши на це дозволу у правовласників. Говелл визнав, що користувався KaZaA, проте не погодився з тим, що викладав в мережу файли для скачування.

Говелл заявив, що всі музичні файли були скопійовані з ліцензійних дисків, що належать йому і призначалися для особистого прослуховування. Їх роздачу користувачам мережі KaZaA система нібито почала без його відома.