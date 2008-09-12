Суд визнав заборону на спам порушенням свободи слова

Верховний суд штату Вірджинія (США) визнав неконституційним чинний на території штату закон про боротьбу із спамом і ухвалив відмінити вирок одному з найактивніших у світі спамерів Джеремі Джейнсу, якого раніше засудили до 9 років в`язниці, повідомляє AP. Судді вирішили, що заборона на розсилку спаму порушує одне з ключових положень американської конституції - права на свободу слова.

Судді одностайним рішенням погодилися з доводами спамера і визнали закон таким, що не відповідає конституції. Верховному судові не сподобалося, що спрямований на боротьбу із спамом закон забороняє не тільки комерційні розсилки. Чинний у Вірджинії закон є "неконституційним, оскільки він забороняє анонімну масову розсилку листів, включаючи послання, що містять матеріали політичного, релігійного характеру тощо, а це суперечить праву на свободу слова", - заявив суддя Стівен Айджі (G. Steven Agee).

Скаргу про порушення права на свободу слова подав сам спамер, чия потреба в самовираженні обчислювалася 10 мільйонами відправлених листів за добу. 2004 року його засудили до тривалого терміну ув`язнення, і Джейнс став першою людиною в США, який потрапив до в`язниці за масові розсилки. Зазначмо, що суд свого часу призначив покарання і для сестри спамера, яка допомагала Джейнсу розсилати листи. Її оштрафували на 7500 доларів. Суд над Джейнсом проходив у Вірджинії, оскільки поштовий сервер America Online, з якого спамер розсилав послання, розташований саме в цьому штаті.

Утім, навряд чи Джейнсу варто розраховувати на швидке звільнення: його засудили не тільки за спамерську діяльність, а й за шахрайство, оскільки він пропонував в своїх розсилках придбати програму, яка нібито дає швидко заробляти гроші. За версією звинувачення, єдиним, хто на цій програмі заробив, став сам Джейнс: завдяки довірливості користувачів Мережі спамеру вдалося привласнити більше 24 мільйонів доларів.

Закони про боротьбу із спамом діють в кількох штатах, у США також діє спрямований на боротьбу із масовими розсилками федеральний акт CAN-SPAM.

Лента.ру