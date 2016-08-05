Економісти назвали спосіб зберегти гроші

Проведені вченими опитування показали, що сконцентрованість на майбутніх цілях і відсутність імпульсивної поведінки є головними чинниками, що характеризують оптимальні фінансові рішення.

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«Наші результати свідчать про те, що, допомагаючи створювати людям яскраві та детальні уявні картини свого майбутнього, ми в змозі їм допомогти прийти до кращих фінансових рішень», - сказала співавтор дослідження Сара Ньюкомб.

Проведене вченими опитування включало 700 дорослих респондентів, з яких 57% були чоловіками. Автори ставили учасникам дослідження питання, пов'язані з економічною грамотністю і фінансовою поведінкою

Найкращі фінансові показники продемонстрували ті респонденти, які не використовують кредитні кошти. У цьому випадку імпульсивна поведінка учасників опитування була, за оцінкою вчених, зведена до мінімуму.

Проведене вченими дослідження мотивовано зростанням кількості людей пенсійного віку в США. Порівняно з однолітками початку 1980-х років, сучасні літні люди накопичили грошових коштів, як зазначають економісти, на 40% менше.