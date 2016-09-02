У Мережі з'явилося відео моменту вибуху ракети-носія Falcon 9

Відповідний відеозапис із моментом вибуху оприлюднений на Youtube-сторінці USLaunchReport.

Однак причина інциденту досі невідома. Запуск ракети мав відбутися 3 вересня.

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Як повідомляв УНІАН, 1 вересня близько 9 ранку за місцевим часом стався вибух на пусковій платформі SLC-40 на мисі Канаверал у штаті Флорида, що використовується компанією SpaceX. Через 20 хвилин було ще кілька вибухів, які відчувалися в будівлях, розташованих на відстані кількох кілометрів.

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SpaceX повідомила, що під час вибуху були втрачені ракета-носій Falcon 9 із супутником ізраїльської Spacecom Ltd, потужності якої планувала використати компанія Facebook для проекту по забезпеченню доступу до інтернету в низці країн Африки. У повідомленні SpaceX зазначалося, що причиною вибуху стала "аномалія" на пусковий платформі. Під час події ніхто не постраждав.

Компанія SpaceX була заснована Ілоном Маском в 2002 році. Вона займається виробництвом космічної техніки. Раніше SpaceX успішно розробила і запустила в космос ракету-носій легкого класу Falcon 1 і середнього класу Falcon 9. Кілька разів SpaceX вдавалося зробити вдалу посадку нижнього ступеню Falcon 9 на морську платформу.