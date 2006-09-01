Subaru представила оновлені Legacy і Tribeca (фото)

На Московському міжнародному автосалоні відбулася російська прем`єра оновлених Subaru Legacy і Outback. Крім того, в Росії вперше представили європейську версію кросовера Subaru B9 Tribeca.

Продаж оновлених Subaru Legacy і Legacy Outback в Японії почалися у травні цього року. Зовнішній вигляд автомобілів зазнав незначних змін: машини одержали дещо інше оформлення передньої частини з хромованою решіткою радіатора і абсолютно нову передню і задню світлотехніку. Незначні зміни відбулися і в салонах автомобілів.

Оновлені Legacy одержали систему керування двигуном і трансмісією SI-Drive, яка дозволяє водієві вибирати один з трьох режимів: intelligent (I), Sport (S), і Sport Sharp (S#). У режимі intelligent керування автомобілем налаштоване на максимальний комфорт, а двигун забезпечує високу паливну економічність. Режим Sport дозволяє використовувати весь потенціал мотора, а Sharp призначений для максимально швидкої їзди.

Subaru B9 Tribeca раніше продавали в Россі неофіційно і лише в американських версіях. Тепер автомобіль адаптований до європейських і Російських норм. Крім того, в Росії Subaru представила нову версію своєї компактної моделі Impreza з двигуном об`ємом 1,5 літра.

Лента.ру