Google в серпні знову очолив список найвідвідуваніших ресурсів в Україні

Пошукова система Google в серпні 2016 року в черговий раз очолила список найбільш відвідуваних інтернет-ресурсів (доменів) в Україні, йдеться в повідомленні прес-служби Інтернет асоціації України (Інау).

Згідно з повідомленням, у дослідженні, проведеному агентством Factum Group Ukraine за замовленням асоціації, брало участь 5 тисяч інтернет-користувачів зі всієї України.

За даними дослідження, середнє значення денної частки аудиторії (середньоденна частка) за серпень у Google склало 62% відвідувачів. Далі в рейтингу розташувалися домени Vkontakte (середньоденна частка – 54%), Youtube.com (43%), Yandex (42%), Mail.ru (36%), Odnoklassniki (36%) і Facebook (24%). В інших доменів середньоденна частка склала менше 20%.

У рейтингу доменів, ранжованих за охопленням користувачів (частці людей серед цільової аудиторії, які відвідували ресурс принаймні один раз за місяць), також лідирував Google. На частку цього ресурсу довелося 71% користувачів. Друге і третє місця в цьому рейтингу посіли домени і Vkontakte Youtube.com (по 67%). Далі йдуть Mail.ru та Yandex (61% і 62% відповідно). В інших інтернет-ресурсів охоплення становить менше половини аудиторії.

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При цьому в дослідженні ресурси google.com.ua, google.com, google.ru та інші були об'єднані в ресурс Google. Також були об'єднані: Yandex.ua, yandex.ru, ya.ru – в Yandex; odnoklassniki.ru, odnoklassniki.ua, ok.ru – в Odnoklassniki; vkontakte.ru, vk.com – в Vkontakte.

Охоплення сайтів соціальних мереж вище, ніж зареєстрована в них кількість користувачів: він включає також факти заходу на будь-які сторінки мережі незареєстрованих користувачів. Якщо користувач має два або більше відвідування ресурсу, в охопленні він обліковується один раз.

Довідка УНІАН. Factum Group Ukraine – дослідний холдинг, який займається проведенням соціологічних і маркетингових досліджень. У структуру холдингу входять також польові компанії, що володіють всіма необхідними ресурсами для збору даних. Основна мета дослідження, яке проводить компанія Factum Group Ukraine на замовлення Інау, – аналіз відвідуваності веб-ресурсів і соціально-демографічний профіль їх відвідувачів.