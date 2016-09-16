Ракета з українським двигуном вивела на орбіту супутник та космічні апарати Google (відео)

Про це повідомили у прес-службі Державного космічного агентства у Facebook.

"Відбувся успішний пуск європейської ракети-носія легкого класу "Вега" з першим перуанським супутником ДЗЗ PerúSAT-1 та космічними апаратами SkySat-4, 5, 6, 7 для американського оператора Terra Bella, що належить Google", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що ракета-носій "Вега" розроблена Європейським космічним агентством (ESA) спільно з Італійським космічним агентством (ASI).

"Маршовий двигун РД-843 для 4-го ступеня ракети-носія розроблений Державним підприємством "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля та виготовлений Державним підприємством "Виробниче об’єднання "Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова".

Цей пуск був сьомим в рамках програми "Вега" та першим у 2016 році.