Apple працює над новим iPhone 8 - ЗМІ

Про це повідомляє Business Insider з посиланням на співробітника ізраїльського офісу компанії.

За його словами, Apple планує відмовитися від проміжної моделі iPhone 7s. Його колеги працюють над радикальним редизайном гаджета, і тому він отримає назву iPhone 8. Серед іншого, інженери планують позбутися від рамок навколо дисплея.

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При цьому інші співробітники офісу відмовилися уточнювати, над якими проектами вони працюють. Знайомий з кількома працівниками компанії інженер з Cisco зазначив, що в Ізраїлі Apple займається «залізом».

За даними MacRumors, новий смартфон від Apple вийде в 2017 році і буде повністю зроблений зі скла. Він отримає безрамковий екран, а датчик відбитків пальців, динамік і фронтальна камера будуть вмонтовані в дисплей.