Вчені показали найпотужніші ядерні вибухи в історії людства (відео)

Про це пише видання ZN.UA.

При цьому автори ролика оцінювали кількість виділеної енергії, висоту грибоподібної хмари і масштаби руйнувань. Наприклад, потужність вибуху бомби над Хіросімою була еквівалентна 15 тисячам тонн тротилу. А ось потужність вибуху снаряда В83 склала 1,2 мільйона тонн тротилу, а висота хмари досягла 20 кілометрів. Грибоподібна ж хмара при вибуху Цар-бомби досягла 50 кілометрів, тобто вона піднялася до меж стратосфери.

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Перше випробування ядерної зброї відбулося 16 липня 1945 у США. Менше, ніж через 2 місяці дві ядерні бомби були скинуті на японські міста Хіросіму і Нагасакі. Відтоді жодна ядерна бомба не була використана в якості зброї. Однак, було здійснено тисячі випробувань ядерної зброї, переважно двома країнами – СРСР і США в період холодної війни.