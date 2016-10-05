У США евакуювали літак через "безпечний" Galaxy Note 7

Інцидент стався перед вильотом, передає Медуза.

Власник телефону Брайан Грін розповів виданню The Verge, що вимкнув телефон на прохання екіпажу і сховав у кишеню, після чого він задимівся. Чоловік кинув девайс на підлогу, і він пропалив килим.

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За словами Гріна, він отримав цей смартфон 21 вересня, коли в США почалася заміна відкликаних через дефект Galaxy Note 7. В підтвердження він надіслав до редакції The Verge фотографію коробки, позначеної чорним квадратом (одна з ознак того, що це новий і безпечний телефон).

USA Today пише, що в Samsung висловили сумнів, що інцидент стався з новим телефоном, і заявили, що «працюють з владою і авіакомпанією для відновлення апарату і з'ясування причини».

Флагманська модель смартфонів Samsung Galaxy Note 7 надійшла в продаж 19 серпня. На початку вересня компанія відкликала продані смартфони після кількох десятків випадків самозаймання телефонів. Причиною цього був визнаний дефект акумулятора.

Багато авіакомпаній заборонили пасажирам використовувати ці смартфони на борту літаків. У деяких випадках був заборонений і провіз їх в багажі.

Обмін відкликаних смартфонів почався в США 21 вересня. 28 вересня The Wall Street Journal повідомила про скарги власників нових телефонів на те, що вони перегріваються.