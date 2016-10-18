Samsung відкриває в аеропортах пункти заміни займистих Galaxy Note 7
Південнокорейська компанія Samsung відкриває в аеропортах пункти заміни вибухонебезпечних Galaxy Note 7.
Про це повідомляє The Verge.
Таким чином, виробник сподівається зупинити пасажирів з небезпечним смартфоном в останній момент.
Перший подібний сервіс, судячи з усього, упроваджено в аеропортах Південної Кореї.
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Samsung офіційно підтвердила, що пункти обміну відкриваються в Австралії. Також є інформація про аналогічні пункти в США.
Такі точки розташовані перед зонами огляду. Користувачам пропонують обміняти смартфон (на яку саме модель, не уточнюється).
За оцінкою аналітиків, незважаючи на відкликання та зняття з виробництва Galaxy Note 7, ще понад 1 млн смартфонів даної моделі знаходяться в користуванні.
Останнім часом Samsung несе величезні збитки у зв'язку з невдалим дебютом смартфона Galaxy Note 7, який довелося відкликати з ринку через проблеми з акумуляторними батареями. 2 вересня компанія оголосила про припинення продажів новинки, яка 1 жовтня знову надійшла на ринок з нібито усуненою проблемою.
Однак мимовільні загоряння апаратів продовжилися, і всього через 10 днів керівництво корпорації "з міркувань безпеки" оголосило про повну зупинку виробництва цих смартфонів, які повинні були скласти конкуренцію iPhone 7 американської корпорації Apple.