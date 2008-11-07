Україна та Індонезія домовилися співпрацювати в космосі

Україна та Індонезія уклали міжурядову угоду про співпрацю у сфері дослідження й використання космічного простору в мирних цілях.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національного космічного агентства України (НКАУ), угоду підписано в четвер, 6 листопада, у ході візиту української делегації на чолі з генеральним директором НКАУ Юрієм АЛЕКСЄЄВИМ до Індонезії.

Документ, зокрема, визначає напрямки співпраці в розробці ракетних технологій (на початковому етапі - метеорологічна ракета), супутникових технологій (на початковому етапі - мікросупутники), а також у сфері дистанційного зондування Землі.

«Угода стане правовою основою й сприятиме налагодженню взаємовигідної співпраці між українськими та індонезійськими підприємствами космічної галузі», - зазначає прес-служба НКАУ.