Правозахисники просять Facebook роз'яснити політику видалення контенту

Про це повідомляє агентство Reuters.

У листі Цукербергу правозахисники критикують соціальну мережу за випадки видалення контенту, які спостерігалися в останні місяці, що стосується порушень прав людини, насильства з боку поліції, зображень війни у В'єтнамі, а також тимчасового призупинення рахунків двох палестинських журналістів.

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"Коли найбільш вразливі члени суспільства звертаються до вашої платформи, щоб повідомити про несправедливість, Facebook морально зобов'язаний захищати їх послання", - йдеться в листі.

Як пише Reuters, політика цензури Facebook викликала пильну увагу світової спільноти, особливо після неоднозначних випадків видалення контенту, включаючи випадок з історичною фотографією, зробленою під час В'єтнамської війни, на якій зображені голі дівчата, підпалені напалмом.

У свою чергу, в прес-службі Facebook заявили, що розглядають лист. "Ми вітаємо зворотний зв'язок з нашими користувачами, так як ми почали дозволяти публікацію більшої кількості матеріалу, який люди вважають цінним, важливим і вартим уваги", - повідомили в компанії.