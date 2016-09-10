Facebook відновив фотографію "Напалм у В'єтнамі" після критики про цензуру

Про це, повідомляє Дождь з посиланням на Reuters.

Раніше фотографія була видалена соціальною мережею зі сторінки норвезької газети Aftenposten. Після цього головний редактор видання написав листа засновнику Facebook Марку Цукербергу і розкритикував його політику.

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Проти видалення фотографії виступила прем'єр-міністр Норвегії Ерма Сульберг. Вона заявила, що Facebook стирає історію, видаляючи цю фотографію, зроблену в 1972 році.

Facebook видалив фото через те, що воно нібито порушує політику соціальної мережі з приводу дитячої наготи.

"Ми почули думку суспільства, і переглянули те, як наші стандарти підходять під цю публікацію. Ми усвідомили історію і світову важливість цього зображення", - повідомили в компанії.

Головний редактор Aftenposten Еспен Егіль Хансен написав лист Цукербергу після видалення фотографії, в якому звинуватив творця соціальної мережі у зловживанні владою.

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Знімок Ніка Ута, відомий під назвою "Жах війни" або "Напалм у В'єтнамі", був знятий в червні 1972 року в селі Чангбанг, де відбувалися зіткнення між військами В'єтконгу і військами південнов'єтнамського уряду. За нього фотограф отримав Пулітцерівську премію в 1973 році. Дівчинка, яка зображена на фотографії, вижила і отримала всесвітню популярність завдяки знімку. У 1997 році її призначили послом доброї волі ООН.