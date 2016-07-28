Кількість користувачів Facebook перевищила 1,71 мільярда
Виручка компанії Facebook у другому кварталі 2016 року склала $6,44 млрд., випливає з опублікованого звіту. Це на 59% більше порівняно з аналогічним показником попереднього року, коли виручка компанії склала $4,04 млрд.
Про це повідомляє РБК з посиланням на The Wall Street Journal.
Чистий прибуток компанії в другому кварталі склала $2,06 млрд, порівняно з показником в $719 млн в аналогічному періоді минулого року. після публікації звітності акції Facebook зросли на 6% до $130,7 за одиницю.
Читайте такожУ Facebook виявили приховану футбольну гру
Прибуток компанії склав 97 центів на акцію в порівнянні з 50 центів роком раніше.
Крім цього, Facebook опублікувала дані про кількість відвідувань соціальної мережі. Кількість людей, які заходять в свій аккаунт принаймні раз на місяць, складає 1,7 млрд осіб. Цей показник на 15% більше порівняно з показниками минулого року. При цьому щодня в соціальну мережу заходять 1,1 млрд. осіб, що більше на 17%.