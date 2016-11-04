Екс-агент ФБР і його дівчина згоріли в електрокарі Tesla

Про це повідомляє телеканал CBS.

За кермом перебувала його дівчина, 27-річна Спекман, яка не впоралася з керуванням.

За словами свідків, від удару у електрокара вибухнули літій-іонні батареї, транспортний засіб вибухнув і загорівся. Деталі автомобіля розкидало в радіусі понад 100 м. Спекман загинула на місці. Її пасажир, Маккартні, зміг вибратися з автомобіля. Чоловіка доставили в лікарню, проте лікарі не змогли його врятувати.

За словами представників пожежної служби, пожежникам не відразу вдалося допомогти жертвам автокатастрофи, оскільки їм довелося близько десяти хвилин локалізувати сильне полум'я від літій-іонних батарей. Крім того, від вогню батареї «стріляли, як снаряди», що також ускладнювало процес.

«Літій-іонні батареї горять дуже довго, - прокоментували в пожежній службі Індіанаполіса. - Щоб погасити вогонь, необхідна велика кількість води».

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Як пояснили рятувальники, в більшості подібних випадків компанії-виробники рекомендують залишати автомобілі догоряти самостійно. Але, оскільки в машині знаходилися люди, це було неможливо, адже батареї можуть горіти до 24 годин.