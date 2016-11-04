Німеччина почала розслідування проти Цукерберга і топ-менеджменту Facebook

Про це повідомляє Spiegel Online.

Повідомляється, що крім Цукерберга в списку підозрюваних перебувають виконавчий директор Facebook Шеріл Сендберг, лобіст інтересів компанії в Європі Річард Аллен і його колега в Берліні Єва-Марія Кіршзіпер.

Розслідування почалося після того, як адвокат з міста Вюрцбурга подав позов на компанію, звинувачуючи її керівництво у бездіяльності щодо поширення в соціальній мережі закликів до вбивства, погроз застосування насильства, заперечення голокосту та інших правопорушень.

Автор судового заяви підкреслює, що компанія найчастіше діє при заявах про радикальну інформацію, розміщеної у соціальній мережі, або відповідає стандартними формулюваннями про те, що небезпечний контент нібито не викликає підозр.