Ракета-носій "Союз-ФГ" з новим екіпажем МКС успішно стартувала з "Байконура" (фото, відео)
23:51, 17 листопада 2016Наука та IT
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Ракета-носій «Союз-ФГ» з пілотованим кораблем «Союз МС-03» успішно стартувала з космодрому «Байконур» до Міжнародної космічної станції (МКС).
Ракета-носій "Союз-ФГ" стартувала з космодрому "Байконур" / REUTERS
Про це повідомляється на сайті «Роскосмосу».
Ракета стартувала 17 листопада о 22:20 за київським часом. Стикування до МКС заплановане 20 листопада о 00:01 кч.
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У складі екіпажу МКС-50/51 російський космонавт Олег Новицький, астронавт NASA Пеггі Уітсон і астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Тому Піску.
Вони приєднаються до американця Роберта Кімбро і росіян Сергія Рижикова і Андрія Борисенка, які прилетіли на станцію у жовтні у складі 49-ї експедиції.
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