Tesla перевела острів у Тихому океані на сонячні батареї
Tesla Motors оголосила про переведення острова в Американському Самоа (територія США в південній частині Тихого океану) на сонячні батареї.
Про це компанія повідомила на своїй сторінці в Twitter.
«Острів в Американському Самоа переведений майже на 100%-е забезпечення сонячною енергією завдяки більш ніж 5,3 тис. сонячних панелей і 60 акумуляторів Tesla», - йдеться в повідомленні.
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This island in American Samoa now runs on nearly 100% solar energy thanks to 5,300+ solar panels & 60 Tesla Powerpacks pic.twitter.com/65Jm8rvXs9— Tesla (@TeslaMotors) November 22, 2016
Мережа сонячних панелей і батарей для зберігання енергії, які забезпечують майже 100% потреб острова Тау за рахунок сонячної енергії, була побудована протягом року, йдеться в блозі SolarCity, передає РБК. Населення острова складає близько 600 осіб.
Нова мережа сонячних панелей і батарей для зберігання енергії дозволить острову економити 109,5 тис. галонів (близько 414 тис. л., - ред.) дизельного палива щорічно, повідомляється в блозі.