Tesla перевела острів у Тихому океані на сонячні батареї

Про це компанія повідомила на своїй сторінці в Twitter.

«Острів в Американському Самоа переведений майже на 100%-е забезпечення сонячною енергією завдяки більш ніж 5,3 тис. сонячних панелей і 60 акумуляторів Tesla», - йдеться в повідомленні.

This island in American Samoa now runs on nearly 100% solar energy thanks to 5,300+ solar panels & 60 Tesla Powerpacks pic.twitter.com/65Jm8rvXs9