Tesla перевела острів у Тихому океані на сонячні батареї

22:48, 22 листопада 2016
Наука та IT
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Tesla Motors оголосила про переведення острова в Американському Самоа (територія США в південній частині Тихого океану) на сонячні батареї.

REUTERS

Про це компанія повідомила на своїй сторінці в Twitter.

«Острів в Американському Самоа переведений майже на 100%-е забезпечення сонячною енергією завдяки більш ніж 5,3 тис. сонячних панелей і 60 акумуляторів Tesla», - йдеться в повідомленні.

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Мережа сонячних панелей і батарей для зберігання енергії, які забезпечують майже 100% потреб острова Тау за рахунок сонячної енергії, була побудована протягом року, йдеться в блозі SolarCity, передає РБК. Населення острова складає близько 600 осіб.

Нова мережа сонячних панелей і батарей для зберігання енергії дозволить острову економити 109,5 тис. галонів (близько 414 тис. л., - ред.) дизельного палива щорічно, повідомляється в блозі.

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