Аеропорт Жешув-Ясенка розташований менш ніж за 100 кілометрів від кордону з Україною і перевозить значну частину західної техніки, яку направляють на лінію фронту в Україні.

Норвегія восени відправить винищувачі F-35 до Польщі для захисту аеропорту Жешув-Ясенка, одного з ключових транспортних вузлів для військової допомоги НАТО Україні. Про це пише The Kyiv Independent.

Зазначається, що ця новина з'явилася на тлі того, що Росія за останні тижні посилила атаки на українські міста, запустивши рекордні 400-500 безпілотних літальних апаратів.

Важливо, що таким чином, Норвегія посилює свій внесок у протиповітряну та протиракетну оборону НАТО, в той час як головна мета місії - підтримка захисту польського повітряного простору та ключового логістичного центру для надання допомоги Україні.

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"Це життєво важливий внесок. Ми допомагаємо гарантувати, що підтримка для України досягне свого пункту призначення, і Україна зможе продовжити боротьбу за свободу", - заявив міністр оборони Норвегії Торе Сандвік.

Варто зазначити, що аеропорт Жешув-Ясенка розташований менш ніж за 100 кілометрів від кордону з Україною і перевозить значну частину західної техніки, яку направляють на лінію фронту в Україні. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що станом на листопад 2024 року 90% допомоги Україні проходило через аеропорт у Жешуві.

Це також основний пункт зупинки для іноземних лідерів, які прямують до Києва з офіційними візитами. У січні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив, що Берлін розмістить обіцяні системи ППО Patriot навколо польського аеропорту для його захисту.

Допомога Україні від Норвегії

Раніше міністр оборони країни запевнив, що Норвегія завершить постачання обіцяних літаків F-16 Україні протягом 2025 року. Він нагадав, що частину літаків вони вже передали, а інші борти надають Україні за планом. Однак через занепокоєння щодо оперативної безпеки України, точна кількість літаків не озвучується. Він також зазначив, що минулого року уряд країни збільшив підтримку Повітряних сил України на 1,3 мільярда норвезьких крон.

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