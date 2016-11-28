Перший африканський супутник буде створено студентками

При цьому на відміну від інших докладних апаратів зібраний він буде руками місцевих дівчат-студенток, повідомляє CNN.

Планується, що супутник буде літати по полярній орбіті і стежити за змінами погоди на африканському континенті. Сам супутник куплений південноафриканською організацією економічного співробітництва (MEDO), планується, що до розробки і використання супутника привернуть дівчат-дослідниць з Намібії, Малаві, Кенії та Руанди.

«Дослідження космосу і спостереження за атмосферою Землі не те, чим звикли займатися жителі Африки. Я хочу показати іншим дівчатам, що нам не варто сидіти склавши руки і обмежувати себе», - сказала про майбутній запуск одна з дівчат.