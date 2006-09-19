Honda представила оновлений FR-V (фото)

Японська компанія Honda представила рестайлінгову версію свого компактного шестимісного мінівена FR-V, повідомляє autoblog.com. Автомобіль зазнав незначних зовнішніх змін і отримав новий двигун.

Honda FR-V 2007 модельного року відрізняється новими передніми і задніми фарами, які зовні виглядають більш строго за рахунок темного тонування відбивальних елементів. Крім того, компанія запевняє, що нові передні фари стали більш ефективними. Всі зовнішні хромовані елементи також отримали легке тонування. У салоні автомобіля з`явилися нові, якісніші матеріали оздоблення, а місце дерев`яних вставок на панелі приладів зайняли матеріали,які імітують метал і карбон.

Новий FR-V комплектуватимуть 140-сильним бензиновим силовим агрегатом об`ємом 1,8 літра, який вже відомий за моделлю Honda Civic. Цей двигун замінить колишні бензинові мотори об`ємом 1,7 і 2,0 літра і потужністю 125 і 148 кінських сил відповідно. Як альтернатива тепер буде доступний тільки 2,2-літровий дизель.

Світова прем`єра оновленого FR-V відбудеться на Паризькому автосалоні в кінці вересня цього року.

Лента.ру