Співають, танцюють та пилососять: у Києві продемонстрували роботів із США, Китаю та України (відео)
Окрім закордонних моделей роботів із США та Китаю можна побачити і українські машини.
У Києві у павільйоні виставкового центру проходить виставка роботів. Вони приїхали зі Сполучених Штатів та Китаю. Однак можна побачити і розумні машини вітчизняного виробництва, йдеться у сюжеті ТСН.
Роботам можна потиснути руку або ж управляти їхнім життям. Вони танцюють, пилососять, приносять їжу, літають та влаштовують справжнє шоу.
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Деяких роботів можна навіть навчити приносити каву у ліжко.
Середня ціна розумних машин становить півтисячі доларів.
Крім того, відвідувачі виставки також можуть побачити найбільшого робота на виставці – який вважає себе переселенцем із Донбасу. Однак, насправді робот – це людина у пластикових обладунках, яка розважає відвідувачів заходу.