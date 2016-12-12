Співають, танцюють та пилососять: у Києві продемонстрували роботів із США, Китаю та України (відео)

15:17, 12 грудня 2016
Наука та IT
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Окрім закордонних моделей роботів із США та Китаю можна побачити і українські машини.

Деяких роботів можна навіть навчити приносити каву у ліжко / скріншот

У Києві у павільйоні виставкового центру проходить виставка роботів. Вони приїхали зі Сполучених Штатів та Китаю. Однак можна побачити і розумні машини вітчизняного виробництва, йдеться у сюжеті ТСН.

Роботам можна потиснути руку або ж управляти їхнім життям. Вони танцюють, пилососять, приносять їжу, літають та влаштовують справжнє шоу.

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Деяких роботів можна навіть навчити приносити каву у ліжко.

Середня ціна розумних машин становить півтисячі доларів.

Крім того, відвідувачі виставки також можуть побачити найбільшого робота на виставці – який вважає себе переселенцем із Донбасу. Однак, насправді робот – це людина у пластикових обладунках, яка розважає відвідувачів заходу.

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Теги: #Київ#робот#виставка