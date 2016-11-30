Українська молодь гідно виступила на найпрестижнішій Всесвітній олімпіаді з робототехніки (фото)

13 Світова олімпіада з робототехніки WRO (WorldRobotOlympiad), яка проходила у Нью-Делі з 25 по 27 листопада 2016 року стала для українських команд справжнім випробуванням на стійкість.

Про це повідомляє ROBOTICA.

Сім команд - це найбільший склад української збірної за всю восьмирічну історію участі у WorldRobotOlympiad. Вік учасників змагань від 9 до 18 років. Вперше Україна була представлена у старшій категорії ARC(AdvancedRoboticChallenge), в якій студенти з найпрестижніших технічних університетів доводять всьому Світу свою компетентність в програмуванні і конструюванні роботів.

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За підсумком змагань три наші команди середньої і молодшої ліги увійшли до чверть фіналу і одна команда молодшої ліги увійшла до фіналу. Це велике досягнення і перспективне майбутнє як для учасників олімпіади, так і для всіх тих, хто займається робототехнікою в Україні.

Успіх української збірної рік за роком доводить важливість розвитку перспективного напрямку робототехніки, не залишаючи сумнів, що за цим є майбутнє і надихає наших дітей до навчання передовим технологіям та підготовки до ери робототехніки.