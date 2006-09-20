Lamborghini представить новий суперкупе Gallardo Nera (фото)

На майбутньому автосалоні в Парижі’ 2006 Lamborghini представить широкій публіці новий суперкупе Gallardo Nera обмеженої серії. Докладну інформацію про новинку компанія розповсюдила поки що тільки для дилерів, для журналістів деталі обіцяють обприлюднити пізніше.

Представники Lamborghini повідомляють – автомобіль має схожі риси зі спорткаром Gallardo Privilegio, який був представлений раніше і буде випущений в кількості 150 екземплярів. Нові Gallardo Nera випустять у кількості 185 екземплярів.

Під капотом нового повнопривідного Gallardo Nera знаходиться той самий двигун, що і в стандартному Gallardo – 10-циліндровий мотор потужністю 520 к.с.

Інтер`єр ексклюзивного авто виконаний у чорному кольорі. Сам автомобіль також буде фарбуватися тільки в чорний колір.

Про ціну Nero поки нічого не повідомляють.

Обозреватель