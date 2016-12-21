У Китаї створили робочу версію безпаливного двигуна EmDrive

Про це повідомляє Daily Mail.

На прес-конференції, яка пройшла в Пекіні, дослідники з Китайської академії космічних технологій підтвердили, що уряд КНР з 2010 року фінансує дослідження двигуна, який нібито порушує закон збереження імпульсу. За словами вчених, їм вдалося побудувати кілька версій пристрою для випробувань в невагомості. Результати експериментів, в яких враховувався вплив різних факторів, підтвердили, що EmDrive дійсно створює невелику тягу.

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Стаття вчених НАСА, які раніше підтвердили, що двигун працює, була опублікована ще 17 листопада в Journal of Propulsion and Power. У ній повідомляється, що EmDrive здатний розвинути тягу в 1,2 міліньютона на кіловат.

Двигун EmDrive являє собою пристрій з магнетрона, що генерує мікрохвилі, і резонатора, що накопичує енергію коливань. Зовні агрегат нагадує покладене на бік відро. Така конструкція дозволяє, за словами інженерів, перетворювати випромінювання в тягу. Силова установка на основі EmDrive дозволила б досягти краю Сонячної системи не за кілька десятиліть, а за кілька місяців.