Хакери "вбили" Брітні Спірс

Хакери зламали твіттер Sony Music Global, після чого в записі з'явився допис про смерть співачки Брітні Спірс, повідомляє "Дождь" з посиланням на The Independent.

«Брітні Спірс померла в результаті нещасного випадку», - говорилося в повідомленні хакерів.

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Повідомлення про смерть Брітні Спірс також з'явилося в Twitter музиканта Боба Ділана. The Independent зазначає, що хакери також могли зламати його аккаунт.

Представник Брітні Спірс підтвердив виданню, що співачка жива.

За хакерськими атаками може стояти група OurMine, яка раніше була причетна до зломів акаунтів засновника Facebook Марка Цукерберга і засновника Wikipedia Джиммі Уельсу.

Хакры з OurMine зламують аккаунти відомих людей для того, щоб привернути увагу до проблеми безпеки в інтернеті і переконати потенційних клієнтів скористатися сервісом компанії.