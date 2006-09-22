Volkswagen представив оновлений Touareg (фото)

Концерн Volkswagen представив оновлену версію свого позашляховика Touareg. Автомобіль 2007 модельного року буде показаний публіці на автосалоні в Парижі наприкінці вересня, повідомляє Autoblog.com.

Зовнішність Touareg тепер більше нагадує інші сучасні моделі Volkswagen - Passat і купе-кабріолет Eos. Автомобіль одержав нову головну оптику, передній бампер і хромовану гратчатку радіатора, а також нові передні крила і бічні дзеркала заднього виду. Ззаду також з`явилися нові фари і змінений бампер. Деякі зміни відбулися і в інтер`єрі: рестайлінговая версія матиме нові сидіння та висококласну аудіосистему.

Технічні зміни переважно торкнулися системи стабілізації (ESP). Інженери Volkswagen встановили на Touareg систему, яка перешкоджає перекиданню машини, а також систему ABSPlus. Представники Volkswagen запевняють, що це дало змогу збільшити ефективність гальм у складних умовах на 20 відсотків.

Для оновленого Touareg пропонується чотири мотори. Це дизелі об`ємом 2,5 і 3,0 літра і потужністю 174 і 225 кінських сил, бензиновий мотор V6 об`ємом 3,6 літра і потужністю 380 кінських сил, а також п`ятилітровий дизельний V10, що розвиває 313 кінських сил.

Це перший рестайлінг Touareg з моменту його появи в 2002 році.

Автолента.ру