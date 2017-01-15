NASA опублікувало нове фото Юпітера

NASA опублікувало нове кольорове фото Юпітера. Світлина розміщена на сайті космічного агентства.

На фото чітко видно Велику червону пляму – одно з найвідоміших рис планети. Крім того, на знімку також помітна низка потужних ураганів.

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Фото зроблене апаратом Юнона під час здійснення третього зближення з планетою. Відстань від апарату до Юпітера становило 458,8 тисяч кілометрів.

Як повідомляв УНІАН, NASA оприлюднило відео посадки станції Huygens на "місяць" Сатурна – Титан.

При створенні відео посадки були використані реальні знімки, сотні яких Huygens зробив за дві з половиною години, поки сідав на Титан.

Місія Huygens - перша м'яка посадка у Зовнішній Сонячній системі, відбулася 14 січня 2005 року, але відеозапис з моделюванням цих подій з'явився тільки 11 січня 2017. На знімках зображені скелясті схили з темними каналами і крутими ярами. В районі приземлення зонда поверхня була темною і зернистою, схожою висохлого озера.