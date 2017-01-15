NASA опублікувало нове фото Юпітера
На фото помітні декілька потужних ураганів на планеті.
NASA опублікувало нове кольорове фото Юпітера. Світлина розміщена на сайті космічного агентства.
На фото чітко видно Велику червону пляму – одно з найвідоміших рис планети. Крім того, на знімку також помітна низка потужних ураганів.
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Фото зроблене апаратом Юнона під час здійснення третього зближення з планетою. Відстань від апарату до Юпітера становило 458,8 тисяч кілометрів.
Як повідомляв УНІАН, NASA оприлюднило відео посадки станції Huygens на "місяць" Сатурна – Титан.
При створенні відео посадки були використані реальні знімки, сотні яких Huygens зробив за дві з половиною години, поки сідав на Титан.
Місія Huygens - перша м'яка посадка у Зовнішній Сонячній системі, відбулася 14 січня 2005 року, але відеозапис з моделюванням цих подій з'явився тільки 11 січня 2017. На знімках зображені скелясті схили з темними каналами і крутими ярами. В районі приземлення зонда поверхня була темною і зернистою, схожою висохлого озера.