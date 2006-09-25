”АвтоВАЗ” представив повноприводну Lada Kalina (фото)

На автосалоні в Тольятті "АвтоВАЗ" представив повноприводний варіант Lada Kalina, що одержав індекс 4WD. Автомобіль створений на базі перспективного повноприводного універсала Lada 111, який вже був представлений публіці кілька років тому, але так і не пішов у серійне виробництво.

Як повідомляє прес-служба "АвтоВАЗу", крім трансмісії повноприводна Lada Kalina відрізняється новою підвіскою: спереду тут встановлений підрамник з трикутними важелями, а ззаду - незалежна підвіска типу McPherson. Машина, представлена на автосалоні, була оснащена бензиновим мотором об`ємом 1,8 літра.

Зовні повноприводна Lada Kalina 4WD відрізняється модернізованою гратчаткою радіатора і накладками на пороги кузова і колісні арки. Поки немає інформації щодо планів серійного випуску моделі. Очікується, що звичайні універсали Lada Kalina з переднім приводом з`являться наступного року.

Автолента.ру