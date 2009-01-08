Американський мільйонер збирається в космос удруге

Американський мільйонер Чарльз Сімоні має намір удруге стати космічним туристом.

Сімоні почне готуватися до нового польоту на Міжнародну космічну станцію з середини січня 2009 року. На станції турист планує, як і в перший політ, зайнятися науковою роботою.

Крім Сімоні, на місце сьомого в історії космічного туриста претендує громадянка США Естер Дайсон. Хто з них вирушить у космос, буде остаточно вирішено Державною медичною комісією за 30 днів до початку експедиції. Якщо рішення буде ухвалене на користь Сімоні, він стане першим туристом, що побував в космосі двічі.

Скільки Сімоні доведеться заплатити за свій другий політ, поки що не повідомляється. Відомо, що 2007 року відвідини МКС обійшлися йому в 25 мільйонів доларів, а Річард Герріот в 2008-му заплатив за політ 30 мільйонів.

Лента.ру