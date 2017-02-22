Вчений розповів, про яке відкриття повідомить сьогодні NASA

Про це в блозі NASA Watch повідомив астробіолог, колишній співробітник агентства Кіт Коуїнг, передає Naked Science.

За словами Коуїнга, такого висновку про тему прес-конференції він дійшов на підставі відкритих джерел. Так, учений порівняв склад учасників заходу з їхніми останніми науковими публікаціями. Зокрема, він зазначив, що серед спікерів заявлений астроном Майкл Гіллон, який спільно з іншими дослідниками у 2016 році займався спостереженням екзопланет у системі TRAPPIST-1, в тому числі TRAPPIST-1c. Звіти цих спостережень опубліковані на сайті Інституту досліджень космосу за допомогою космічного телескопа, заснованого NASA.

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Астробіолог зазначає, що, ймовірно, йдеться про сім екзопланет, що обертаються навколо червоного карлика TRAPPIST-1 (2MASS J23062928-0502285), який розташований на відстані 39,5 світлових років від Землі. Минулого року команда під керівництвом Гіллона виявила три з цих космічних об'єктів, підтвердження про реєстрацію ще чотирьох екзопланет і стане темою нової зустрічі.

Передбачається, що крім розмірів (від 79 до 113 відсотків від земного) із Землею виявлені екзопланети, щонайменше шість з них, ріднить склад: вони складаються з кам'яних мінералів й при температурі поверхні від 0 до 100 градусів Цельсія можуть містити рідку воду. Маса екзопланет становить 41-134 відсотка маси Землі, сидеричний період — 1,51–20 днів. Тим не менш, Коуїнг наголошує, що фахівці NASA не знайшли на відкритих небесних тілах ознак життя.

Раніше NASA анонсувало прес-конференцію про відкриття, яке було зроблено при спостереженні за космічними об'єктами поза Сонячною системою. Передбачається, що може йтися про виявлення екзопланет, поверхня яких теоретично придатна для життя. Трансляція зустрічі розпочнеться 22 лютого о 20:00 за київським часом.