Нова планета або позаземне життя?: NASA анонсувало "відкриття" за межами Сонячної системи (відео)

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Трансляція вестиметься на сайті агентства і на телеканалі Nasa TV, початок - о 20:00 за київським часом.

Тема виступу, зазначена в прес-релізі, - "Відкриття за межами нашої Сонячної системи".

Читайте такожКосмічний телескоп Kepler підтвердив відкриття чотирьох землеподібних екзопланет

В анонсі йдеться, що будуть представлені нові дані про планети, які обертаються навколо зірок, крім нашого Сонця, відомих як екзопланети.

Оголошення вже схвилювало вчене співтовариство та ЗМІ.

За найоптимістичнішими прогнозами, аерокосмічне агентство може оголосити про те, що за межами Сонячної системи була знайдена якась планета, де теоретично можливе життя.

Як відомо, екзопланета - планета, яка обертається навколо зірки, яка не є Сонцем. Довгий час завдання виявлення планет біля інших зірок було нерозв'язним, так як планети надзвичайно малі і тусклі порівняно із зірками, а самі зірки знаходяться далеко від Сонця (найближча — на відстані 4,24 світлових років). Перші екзопланети були виявлені в кінці 1980-х років.

На 16 січня 2017 року достовірно підтверджено існування 3563 екзопланет в 2674 планетних системах, з яких у 601 є більше однієї планети.

Переважна більшість відкритих екзопланет виявлено з використанням різних непрямих методик детектування, а не візуального спостереження. Більшість відомих екзопланет — газові гіганти і більше схожі на Юпітер, ніж на Землю.

Раніше повідомлялося, що вчені знайшли найближчу до Сонячної системи придатну для життя планету.